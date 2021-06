Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Nach Unfall geflohen

Neuenbürg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend musste ein 36-Jähriger eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Gegen 19.15 Uhr kam der Lenker eines Toyotas auf der Kreisstraße 4581, von Waldrennach kommend in Richtung Neuenbürg, nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei zwei Verkehrszeichen und fuhr in der Folge die Böschung hinab. Im Anschluss an diesen Unfall wurden die beiden Pkw-Insassen dabei beobachtet, wie sie aus dem in der Böschung stehenden Pkw flüchteten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungen konnte die beiden Geflüchteten, ein 36- und ein 37-Jähriger, ausfindig gemacht und auf die Dienststelle verbracht werden. Bei einem in der Dienststelle durchgeführten Atemalkoholvortest wurde bei beiden ein Wert von etwa zwei Promille festgestellt.

