Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Brand im Keller eines Wohnhauses

Königsbach-Stein/Enzkreis (ots)

Am Freitag, kurz nach Mitternacht, brach im Keller eines Einfamilienhauses in der Oberen Breitstraße ein Brand aus. Der einzige Bewohner des Hauses, ein 82jähriger Mann, konnte sich selbständig in Sicherheit bringen. Er wurde leicht verletzt, als er zunächst versuchte das Feuer selbst zu löschen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Der entstandene Sachschaden an dem Haus wird derzeit auf ca. 100 000 Euro geschätzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich äußerst schwierig. Starke Rauchentwicklung und große Hitze machten es der Feuerwehr sehr schwer. Die Brandbekämpfung konnte nur unter dem Einsatz von schwerem Atemschutzgerät durchgeführt werden. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der 82jährige kam bei Verwandten unter. Die Feuerwehren Königsbach, Stein, Remchingen und Pforzheim sowie der Rettungsdienst waren mit insgesamt 66 Einsatzkräften an dem Brandort. Die Polizei hatte vier Streifen im Einsatz.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

