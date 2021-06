Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Tageswohnungseinbruch: Täter flüchtig

Eutingen im Gäu (ots)

Tagsüber in ein Wohnhaus eingebrochen ist ein Unbekannter am Dienstagmorgen in Eutingen im Gäu.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der unbekannte Täter gegen 09:45 Uhr Zugang zu einem Wohnanwesen in der Hauptstraße. Im Haus wurde der Täter bei der Tatausführung durch eine anwesende Person gestört. Daraufhin flüchtete der Einbrecher aus der Wohnung. Fluchtrichtung war zur Bundesstraße 28 und weiter zu Fuß in Richtung Bildechingen. Der männliche Täter sei von kleiner Gestalt und war dunkel gekleidet. Über etwaiges entwendetes Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Wer sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Fluchtweg oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell