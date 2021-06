Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten

Wimsheim (ots)

Einen kompletten Zigarettenautomaten haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in Wimsheim entwendet.

Die Täter hebelten den Automaten mit entsprechendem Werkzeug von der Außenwand eines Gebäudes in der Mönsheimer Straße ab. Danach brachten die Diebe den Automaten in den Wald oberhalb von Wimsheim, wo er am Montagmittag gewaltsam geöffnet und leer aufgefunden wurde. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell