POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Kollision zwischen Pkw und Motorroller: Rollerfahrer wird leicht verletzt

Wurmberg (ots)

Am Sonntagabend trug ein Rollerfahrer nach einem Unfall beim Abbiegen leichte Verletzungen davon.

Der 19-jährige Pkw-Lenker befuhr kurz nach 21:00 Uhr mit seinem Opel die Schießmauerstraße in Richtung Waldenserstraße, auf welche er nach links abbiegen wollte. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr zeitgleich ein 15-jähriger Rollerfahrer die Schießmauerstraße in dieselbe Richtung, jedoch links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei, um ebenfalls in die Waldenserstraße einzufahren. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Rollerfahrer begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro, am Leichtkraftrad ein Schaden von etwa 4.000 Euro. Im Anschluss kümmerte sich die Feuerwehr um austretendes Öl.

