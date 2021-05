Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach tätlicher Auseinandersetzung: Festgenommener leistet Widerstand

Pforzheim (ots)

Ein 16-Jähriger hat nach seiner vorläufigen Festnahme wegen des Verdachts auf Körperverletzung am späten Freitagabend gegen Polizeibeamte Widerstand geleistet.

Die Einsatzkräfte eilten gegen 21:30 Uhr in die Westliche Karl-Friedrich-Straße in Brötzingen, nachdem es dort offenbar zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Vor Ort gaben sich fünf Personen als Geschädigte zu erkennen. Den Beamten gelang es, den 16-Jährigen als einen von bislang insgesamt drei Tatverdächtigen auf der Flucht zu fassen und vorläufig festzunehmen. Die beiden anderen Tatverdächtigen sind bislang noch unbekannt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll es zwischen dem 16-Jährigen, seinem Begleiter sowie weiteren Personen zunächst zu einem verbalen Streit mit gegenseitigen Beleidigungen gekommen sein. In der Folge soll dem 16-Jährigen von einer dritten Person ein Schlag ins Gesicht versetzt worden sein. Anschließend soll sich die Auseinandersetzung ausgeweitet haben, wobei insbesondere der 16-Jährige mehrere Geschädigte angriffen und teilweise leicht verletzt haben soll. Auch der 16-Jährige selbst wies eine Verletzung an der Nase auf, als er von den Einsatzkräften aufgegriffen wurde. Seine Verletzung hielt den Tatverdächtigen jedoch nicht davon ab, sowohl eine Behandlung durch den Rettungsdienst als auch die Angabe seiner Personalien gegenüber den Beamten zu verweigern. Jene nahmen den Tatverdächtigen dann mit aufs Polizeirevier. Dort leistete der 16-Jährige Widerstand, als die Einsatzkräfte seine Identität mithilfe eines Fingerabdrucklesegerätes feststellen wollten. Er warf sich zunächst auf den Boden und versuchte im weiteren Verlauf, sich loszureißen und mit den Füßen zu treten. Schließlich meldete sich die Mutter des Tatverdächtigen, da sie ihren Sohn suchte und als daraufhin der Vater auf dem Polizeirevier erschien, gelang es, die Identität des 16-Jährigen zu klären. Ein mit dem Jugendlichen durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Er ließ sich in der Folge nun doch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus bringen, um die Verletzung an seiner Nase untersuchen zu lassen. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung sowie Widerstands gegen Polizeibeamte. Die Ermittlungen nach den zwei weiteren Tatverdächtigen der Auseinandersetzung in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße und zum genauen Tathergang dort dauern an.

Frank Weber, Pressestelle

