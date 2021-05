Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Jugendlicher Einbrecher hatte Heißhunger auf Süßes

Pforzheim (ots)

Ein 16-Jähriger konnte am frühen Samstagmorgen auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Kaufhaus, in der westlichen Karl-Friedrich-Straße, in Pforzheim ertappt und festgenommen werden.

Durch das Auslösen der Alarmanlage wurde die Polizei verständigt, welche das Objekt durch mehrere Polizeistreifen umstellte und eine offenstehende Schiebetür entdeckte. Bei der anschließenden Durchsuchung stießen sie auf einen 16 Jahre alten Jugendlichen in einem Nebenraum welcher vorläufig festgenommen werden konnte. Der Junge hatte wohl im Vorfeld mehrere Süßigkeiten Packungen geöffnet und deren Inhalt gegessen. Ob sonst noch etwas entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell