Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Sachbeschädigungen und Schmierereien an Schule

Pforzheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 22.05.2021, 10:00 Uhr und Freitag, 28.05.2021, 11:00 Uhr hinterließen Unbekannte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro an einer Schule in der Lindenstraße.

Nach den derzeitigen Ermittlungen bestiegen die Täter das Dach der Schule und machten hier mehrere Kunststoffoberlichter kaputt. Durch diese wurden offensichtlich Kieselsteine ins Innere geworfen. Darüber hinaus beschmierten offensichtlich dieselben Täter mehrere Bereiche der Schule mit schwarzer und roter Farbe.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell