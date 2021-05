Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Auto auf Freibadparkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Enzkreis (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Sonntag, zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Freibades einen geparkten Seat Ibiza. Die unbekannte Person hinterließ am hinteren Kotflügel einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, welche Angaben zum Unfall machen können, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, unter der Telefonnummer 07041 9693 0, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell