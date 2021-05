Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Einbruch in Praxisräume - Bargeld entwendet

Baiersbronn (ots)

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag brach ein unbekannter Täter in die Räume einer Praxis ein und entwendeten aus einer Kasse rund 230 Euro Bargeld.

Nach derzeitigem Stand manipulierten der oder die Täter zwischen Donnerstag, 27.05.2021, 19:30 Uhr und Freitag, 28.05.2021, 16:50 Uhr, am Schließzylinder der Eingangstüre, der letztlich herausgebrochen wurde. Weiterhin waren Hebelspuren an derselben Tür erkennbar. Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf eine Geldkassette am Empfang abgesehen. Im Inneren wurde nichts durchwühlt oder beschädigt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell