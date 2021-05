Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholfahrt endet an Verkehrsschild

Neubulach (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen und einen hohen Sachschaden verursacht hat am Samstag kurz nach Mitternacht ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw VW, als er in Neubulach im Einmündungsbereich der Dr. Klein Straße und der Teinacher Straße nach links von der Fahrbahn abkam und abschließend gegen ein großes Verkehrsschild prallte. Die am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass der junge Fahrer erheblich unter Alkohol stand. Bei dem Aufprall auf das Verkehrsschild zog sich der junge Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf ca. 15.000 EUR. Bei dem jungen Mann musste eine Blutprobe angeordnet werden. Außerdem musste der Unglücksfahrer seinen Führerschein abgeben.

