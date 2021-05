Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Altensteig (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitagmittag auf einer Verbindungsstraße bei Altensteig.

Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer die Verbindungsstraße am Industriegebiet Turmfeld von Altensteig in Richtung Nagold. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam der 36-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Bei der folgenden Kollision mit einem ihm entgegenkommenden Subaru verletzte er sich tödlich.

