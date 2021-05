Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einsatz wegen Hinweis auf verdächtige Substanz

Mühlacker (ots)

Der Hinweis auf ein Paket mit einer möglicherweise verdächtigen Substanz hat in Mühlacker-Lomersheim einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie der Polizei am Freitagmorgen bekannt wurde, war bereits am Vortag die Mitarbeiterin einer Firma offenbar mit Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus gekommen. Zuvor soll die Mitarbeiterin ein Paket geöffnet und einen auffälligen Geruch festgestellt haben. Die Einsatzkräfte der Polizei zogen in der Folge Spezialisten des Landeskriminalamts hinzu. Die folgende Untersuchung des Pakets, dessen Inhalt unverdächtig war, ergab keine Hinweise auf entsprechend gefährliche Stoffe. Was letztlich die die körperliche Reaktion bei der Mitarbeiterin ausgelöst hat, ist Gegenstand weiterer Abklärungen. Neben den Einsatzkräften der Polizei war auch die Feuerwehr Mühlacker im Einsatz.

