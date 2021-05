Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnhaus - Wertgegenstände entwendet - Polizei bitte um Zeugenhinweise

Mühlacker (ots)

Unbekannte Täter drangen am Donnerstagnachmittag in ein Wohnhaus in Enzberg ein und entwendeten Wertgegenstände in Gesamtwert von geschätzten 5.000 Euro.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter am 27.05.2021, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr, auf noch unbekannte Weise in das in der Werkstraße gelegene Einfamilienhaus und durchwühlten dort Schränke und Schubladen. Unter anderem nahmen sie Uhren und Mobiltelefone an sich. Im Anschluss konnten die Täter wieder unerkannt das Grundstück verlassen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 07041 9693-0 an das Polizeirevier Mühlacker zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell