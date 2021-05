Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Elektrofahrrad entwendet

Ispringen (ots)

Einen Diebstahlsschaden von rund 3.000 Euro hinterließen unbekannte Fahrraddiebe am zwischen Mittwoch und Donnerstag in Ispringen.

Das Rad war am Mittwoch,26.05.2021, gegen 22:00 Uhr in der Nußbaumstraße neben der Hauswand abgestellt worden. Zur Sicherheit war es mittels einer Kette in einer einbetonierten Metallöse abgeschlossen worden. Mit Gewalt rissen die Diebe die Öse aus der Wand heraus und entwendeten das Gefährt samt Öse und Kette. Am Folgetag gegen 09:30 Uhr wurde das Fehlen des Rades mitsamt Gebäudeschaden bemerkt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell