POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Nach schwerem Verkehrsunfall: Fahrradfahrer an Unfallfolgen verstorben - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 14.05.2021, 15:02 Uhr

Neuweiler (ots)

Nach dem schweren Fahrradunfall, der sich am 13.05.2021 ereignet hatte, ist der schwerverletzte 49-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zum Unfallhergang dauern weiter an. Zur Klärung der genaueren Umstände des Unfalls war auch ein Sachverständiger eingeschaltet worden, der ein entsprechendes Gutachten vorlegen wird.

