POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mehrmals in Betrieb eingebrochen - Bargeld und andere Gegenstände entwendet

Mühlacker (ots)

Gleich zwei Mal kurz hintereinander wurde ein Betrieb in Enzberg von Einbrechern aufgesucht. Bei der ersten Tat wurden rund 1.000 Euro entwendet. Über Pfingsten brachen unbekannte Täter dann ein zweites Mal ein und entwendeten Gegenstände und Bargeld im Gesamtwert von rund 500 Euro.

Das Polizeirevier Mühlacker nimmt zwei Fälle von besonders schwerem Diebstahl nun genauer unter die Lupe. Zunächst war der Betrieb in der Kanalstaße über das Wochenende zwischen dem 15.05.2021 und 17.05.2021 von Unbekannten heimgesucht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter über eine aufgebrochene Tür ins Innere des Verkaufsraums und nahmen dort Kassetten mit Wechselgeld an sich.

Am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, machten sich erneut Einbrecher ans Werk und Nutzten die Feiertagsruhe, um gewaltsam in die Räumlichkeiten desselben Betriebs einzudringen. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie gefüllte Spendenboxen, Werkzeug und Decken. Bevor sie flüchteten hinterließen sie darüber hinaus Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ob in beiden Fällen dieselben Täter in Frage kommen, ist derzeit unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

