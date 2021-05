Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter Autofahrer streift anderes Fahrzeug und flüchtet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Einfach weitergefahren ist am Montagmorgen der noch unbekannte Fahrer einer dunklen Geländelimousine, nachdem er in Pforzheim in einen Unfall verwickelt war.

Eine Audifahrerin war gegen 10:30 Uhr in der Berliner Straße auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als ihr Wagen von dem des Unbekannten gestreift wurde. Letzterer war offenbar recht zügig auf dem linken Fahrstreifen in selber Richtung unterwegs. Ohne sich weiter um den Unfall mit Sachschaden im vierstelligen Bereich zu kümmern, fuhr der Unbekannte dann davon. Das Kennzeichen der gesuchten Geländelimousine, die auf der rechten Seite entsprechenden Schaden aufweisen dürfte, ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell