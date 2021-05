Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Sachschaden hinterlassen und geflüchtet

Horb am Neckar (ots)

Am Samstag wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug an einem parkenden Skoda ein deutlicher Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerten sich nicht um den Schaden und entfernten sich ohne Schadensregulierung vom Unfallort.

Der Skoda war am Samstag, 22.05.2021, zwischen 13:00 Uhr und 20:30 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Hahnerstraße abgestellt worden. Als die Fahrzeugbesitzerin zum Abstellort zurückkam, bemerkte sie die Beschädigung an ihrem linken Fahrzeugheck. Hierbei waren weiße Lackantragungen ersichtlich, welche auf ein Fahrzeug in entsprechender Farbe schließen lassen.

Zeugen, die mögliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu wenden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell