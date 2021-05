Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Sachbeschädigungen auf Kirchplatz: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Birkenfeld (ots)

Am frühen Dienstagmorgen konnte die Polizei vier Tatverdächtige im Alter zwischen achtzehn und dreiundzwanzig Jahren in Birkenfeld festnehmen, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand für Beschädigungen an Bäumen, an einer Baustelle und an mindestens drei geparkten Fahrzeugen in Frage kommen.

Eine Zeugin berichtete der Polizei gegen 3.00 Uhr von mehreren Personen, welche in der Kirchgartenstraße und im Bereich des Kirchplatzes randalieren und herumschreien würden. An mehreren Örtlichkeiten waren noch die Hinterlassenschaften in Form von beschädigten Bäumen, herausgerissenen Steinplatten und abgetretenen Fahrzeugspiegeln sichtbar - von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Während der sofort eingeleiteten Fahndung flüchteten drei Personen aus dem unmittelbaren Umfeld vor der Polizei, konnten jedoch nach kurzer Verfolgung durch die Beamten zu Fuß eingeholt und festgenommen werden. Ein weiterer junger Mann wurde im Bereich der Schillerstraße eingeholt und ebenfalls festgenommen. Noch während der Festnahme wurden die Polizisten von einem Beschuldigten beleidigt. Bei einem weiteren konnte bei der anschließenden Durchsuchung ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aber auch zur Beleidigung und dem Verstoß gegen das Waffengesetzt werden nun vom Polizeiposten Birkenfeld übernommen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell