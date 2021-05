Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Bargeld aus Opferstock entwendet

Horb am Neckar (ots)

Mittels unbekanntem Werkzeug hat ein bislang nicht identifizierter Täter in der Zeit zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, Bargeld aus einem Opferstock in einer Kirche in der Keplerstraße entwendet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb, Tel.: 07451 / 96 0, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell