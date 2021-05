Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter verursacht beim Abbiegen Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagmittag in Pforzheim einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach einfach davongefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Flüchtige gegen 12:30 Uhr in einem weißen Skoda in der Bleichstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Jahnstraße nach links abbog. Hierbei missachtete er offenbar den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs, infolge dessen es zum Streifunfall zwischen den beiden Autos kam. Ohne sich jedoch um den verursachten Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Skodafahrer danach in Richtung Turnplatz davon. Ein Kennzeichen des flüchtigen Autos ist nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

