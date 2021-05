Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Seewald (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall bei Seewald schwer verletzt worden.

Der 19-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 362 von Seewald-Erzgrube in Richtung Altensteig unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit seiner Kawasaki gegen die Leitplanke prallte. Der Motorradfahrer wurde in die Grünfläche geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell