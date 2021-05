Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Kämpfelbach (ots)

Wie der Polizei erst am Samstag gemeldet wurde, entwendeten am frühen Donnerstagmorgen unbekannte Täter in Bilfingen zwei Elektrofahrräder im Gesamtwert von über 6.000 Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen drangen die Unbekannten zunächst gegen 04:00 Uhr in einen Holzanbau am Wohnhaus ein. Im Anschluss nahmen sie dann die mit einem massiven Kettenschloss gesicherten Räder an sich und transportierten diese auf noch unbekannte Weise ab.

Sabine Maag, Pressestelle

