Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Calw (ots)

Mit über 2,4 Promille verlor am Freitagabend in Stammheim ein 66-Jähriger die Kontrolle über sein Elektrofahrrad, stürzte eine Böschung hinunter und musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr der Radfahrer gegen 21:00 Uhr zunächst die Gänsäckerstraße, um im Anschluss auf den Parkplatz eines Supermarkts seine Fahrt fortzusetzten. Dort fiel die unsichere Fahrweise auch mehreren Zeugen auf, welche den anschließenden Sturz des Mannes über eine Böschungsmauer bemerkten und den Rettungsdienst verständigten. Aufgrund des hohen Atemalkoholwerts musste der 66-Jährige neben einer Blutentnahme auch den Führerschein abgeben.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell