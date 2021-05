Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Rüttelplatte entwendet -Polizei bittet um Hinweise

Nagold (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten Unbekannte in Gündringen ein Rüttelplatte im Wert von rund 8.000 Euro.

Nach den ersten Erkenntnissen war die Baumaschine in der Straße "Weinberghalde" im Bereich der Einmündung "Kreuztaler Weg" am Fahrbahnrand abgestellt worden. Offensichtlich gingen die Täter das mehrere hundert Kilogramm schwere Arbeitsgerät aber gezielt an, da weitere Baugerätschaften, welche an der derselben Stelle gelagert waren, nicht mitgenommen wurden. Zeugen, welche in der Zeit von Donnerstag, 20.05.2021, 17:00 Uhr und Freitag, 21.05.2021, 07:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der gelben Rüttelmaschine der Marke "Wacker" gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 zu wenden.

