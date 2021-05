Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 39-Jährige mit Messer löst Polizeieinsatz aus

Pforzheim (ots)

Einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenbesatzungen hat am späten Samstagnachmittag eine 39-Jährige in Pforzheim ausgelöst. Die aggressive und mit einem Messer bewaffnete Frau musste letztlich überwältigt und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden.

Ein Zeuge hatte im Bereich des Altstädter Kirchenwegs kurz vor 17 Uhr eine Polizeistreife auf die 39-Jährige aufmerksam gemacht. Letztere hätte sich plötzlich zu ihm umgedreht und ihm mit einem Messer gedroht. Die Beamten entdeckten die 39-Jährige kurz darauf in der Schillerstraße und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Die Frau ignorierte jedoch sowohl diese Aufforderung als auch jene, das Messer fallen zu lassen. Stattdessen lief sie weiter und hielt das Messer permanent in drohender Weise in der Hand. Im Bereich der Gymnasiumstraße fuchtelte die Frau wild mit dem Messer umher und machte Stichbewegungen in Richtung der Polizisten, sodass jene Pfefferspray und auch den Einsatzstock einsetzen mussten. Die 39-Jährige ließ sich jedoch nicht stoppen und lief weiter in Richtung Parkstraße. Selbst die Androhung des Schusswaffengebrauchs hielt sie nicht davon ab, weiter mit erhobenem Messer auf die Einsatzkräfte zuzulaufen. Im Bereich der Parkstraße gelang es den Beamten dann, die Bewaffnete zu überwältigen und festzunehmen. Sie wurde daraufhin mit leichten Verletzungen vorübergehend in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Messer stellten die Einsatzkräfte sicher. Wegen des Verdachts auf Alkohol- und Drogenkonsum wurde der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sie wurde im weiteren Verlauf in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Frank Weber, Pressestelle

