POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Neun Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker - Neun Fahrzeuge durch Unbekannte beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Mühlacker

Einen Schaden von rund 14.000 Euro richteten Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche an mehreren Fahrzeugen in Dürrmenz an.

Insgesamt neun Pkw wurden in der Zeit zwischen Sonntag, 16.05.2021, 12:00 Uhr und Freitag, 21.05.2021, 08:00 Uhr großflächig zerkratzt und teilweise auch durch eingeritzte Symbole beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge von unterschiedlichen Automarken und -typen waren allesamt in der Ernst-Händle-Straße abgestellt worden. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der oder die Unbekannten auch tagsüber aktiv gewesen sein müssen. Das Polizeirevier Mühlacker sucht nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder selbst geschädigt wurden. Hinweisgeber könne sich rund-um-die-Uhr unter der Telefonnummer 07041 9693-0 an die Polizei in Mühlacker wenden.

