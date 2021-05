Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen: Zwei Leichtverletzte

Ötisheim (ots)

Am Sonntagabend war ein 19-Jähriger im Bereich der Ötisheimer Straße mit seinem Pkw auf einem Feldweg unterwegs, als er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und sich ein Mal überschlug.

Nach bisherigen Ermittlungen verlor der junge Fahrer, gegen 21.30 Uhr, in einer leichten Rechtskurve im Bereich des "Barackenbuckels" die Kontrolle über seinen Wagen und verursachte im Anschluss einen Verkehrsunfall. Hierbei wurden er und sein 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Es musste im Anschluss an den Unfall abgeschleppt werden. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Ötisheim im Einsatz.

Sabine Maag, Pressestelle

