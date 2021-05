Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Zavelstein - Betrunken und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Bad Teinach-Zavelstein (ots)

Ein 49 Jahre alter Pkw-Fahrer war am Donnerstagabend mit rund 3,4 Promille in seinem Fahrzeug unterwegs, baute einen Unfall und fuhr davon. Letztlich konnte er von Polizeibeamten kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen werden.

Gegen 19:20 Uhr befuhr er mit seinem Audi zunächst die Gartenbergstraße und touchierte ein Verkehrszeichen, welches verbogen wurde. Nach dem Unfall verblieb das vordere Kennzeichen an der Unfallstelle, während der 49-Jährige versuchte, zu rangieren. Allerdings verlief auch das Rangiermanöver nicht unfallfrei, da er hierbei mit dem Fahrzeugheck gegen eine Garagenmauer stieß. Obwohl er von einer Zeugin angesprochen wurde, fuhr er der Mann davon. Kurze Zeit später konnten weitere Zeugen den Fahrer in Oberkollwangen schlafend in seinem Fahrzeug antreffen. Eine Ansprache nahm er erneut zum Anlass, um davonzufahren. Nach einem kurzen Abstecher über ein paar Feldwege konnte er in Breitenberg, in der Teinachstraße, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde: Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der 49-Jährige nicht. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er musste eine Blutprobe abgeben. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Fremdschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.

