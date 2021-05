Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Loßburg (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 4756 bei Loßburg.

Gegen 05.10 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer die K4756 von Wittendorf in Richtung Loßburg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte er am Ausgang einer Rechtskurve einen vor ihm befindlichen Pkw. Beim Wiedereinscheren geriet der 30-Jährige offenbar ins Rutschen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell