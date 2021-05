Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Versuchter Einbruch in Supermarkt

Knittlingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend, gegen 23.10 Uhr, versucht in einen Supermarkt in der Daimlerstraße einzubrechen.

Die Täter machten sich an einem Fenster am seitlichen Gebäudeteil zu schaffen und versuchten es aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein und flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker, Tel.: 07041 / 9693 0, zu melden.

