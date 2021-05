Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Wildberg/Lkr. Calw (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von 22 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich Mittwochabend in Wildberg (Ortsteil Sulz/am Eck) auf der Kreisstraße 4355, der Oberjettinger Straße ereignete. Gegen 17.40 Uhr fuhr ein 37jähriger mit seinem Sattelzug in Richtung Jettingen. Ihm entgegen kam ein 41jähriger mit seinem Audi A3. Als der Sattelzug gerade an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Audi. Nach Zeugenaussagen fuhren weder der Sattelzug, noch der Audi weit genug rechts. Der Audi wurde nach Aufprall auf die Sattelzugmaschine noch gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. An einer Hauswand kam er schließlich zum Stehen. Die Hauswand wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer des Audis erlitt leichte Verletzungen. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell