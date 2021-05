Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe -Zweigstelle Pforzheim- und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizei nimmt 44-Jährige fest

Durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Pforzheim ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine 44-jährige Frau wegen des Verdachts des schweren Raubes in Pforzheim festgenommen worden.

Nach den bisherigen Ermittlungen klingelte die 44-Jährige am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, bei einer 82-Jährigen, die im selben Mehrfamilienhaus wohnt. Als diese die Tür öffnete, drang die 44-Jährige in die Wohnung ein. Über einen Zeitraum von rund sieben Stunden misshandelte sie die 82-Jährige körperlich. Sodann verließ sie mit Gegenständen der Geschädigten die Wohnung. Die 82-Jährige informierte gegen Mitternacht, nachdem sie wieder allein in ihrer Wohnung war, die Polizei. Die verletzte Seniorin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Polizei Pforzheim durchsuchten noch in der Nacht die Wohnung der 44-Jährigen und nahmen diese fest. Bei der Durchsuchung konnten entsprechende Beweismittel sichergestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde die 44-jährige Tatverdächtige, welche über die slowakische Staatsangehörigkeit verfügt, am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

