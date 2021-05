Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnung

Mühlacker (ots)

Bislang unbekannte Täter verschaffte sich am Dienstag zwischen 07.00 Uhr und 10:45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Kirchenburggasse.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten die Unbekannten die in einem Mehrfamilienhaus befindliche Wohnungseingangstüre auf und drangen so in die Wohnung ein. In dieser entwendeten sie mehrere Elektrokleingeräte mit einem Gesamtwert von 100 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker 07041 / 96930 in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell