POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Lkw verunfallt allein beteiligt - Fahrer wird schwer verletzt

Keltern (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Landesstraße 562 zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich der 66 Jahre alte Fahrer schwer verletzte und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Gegen 12:00 Uhr befuhr der Lkw die "Pforzheimer Landstraße" von Pforzheim kommend in Richtung Dietlingen als er aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Am Lkw, welcher Baustoffe geladen hatte, entstand mutmaßlich Totalschaden. Der genaue Sachschaden sowie die konkrete Unfallursache sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim.

Die Landstraße war nach dem Unfall voll gesperrt. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Ab etwa 14.45 Uhr wurde die Fahrbahn wieder einseitig für den Verkehr freigegeben.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell