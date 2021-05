Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Streitigkeiten unter Betrunkenen: 31-Jähriger kommt verletzt ins Krankenhaus - Täter festgenommen

Freudenstadt (ots)

Nach zunächst verbalen Streitigkeiten griff am Montagabend ein 37-Jähriger zu einem Klappmesser und stach damit ein Mal in den Unterbauch eines 31-Jährigen. Dieser wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Der Sachverhalt ereignete sich gegen 22:20 Uhr in einer Wohnung in der Ludwig-Jahn-Straße. Nach bisherigem Ermittlungsstand trafen sich mehrere Personen in der Wohnung als die Männer dann irgendwann in Streit gerieten. Mutmaßlich spielte auch der Alkohol eine nicht unerhebliche Rolle. Bei dem 37-jährigen Tatverdächtigen wurden bei einem Atemalkoholvortest über 2,6 Promille gemessen, bei dem 31 Jahre alten Mann zeigte das Messgerät ein Wert von rund 2,3 Promille an. Die genauen Hintergründe der Tat und auch das Motiv des Täters sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei in Freudenstadt.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell