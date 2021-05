Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (BAB8) Brennendes Fahrzeug und Auffahrunfall mit Verletzten auf der BAB 8 bei der Anschlußstelle Pforzheim-Ost

(BAB 8) Pforzheim-Ost (ots)

Gg. 17:35 Uhr kam aus in der Ausfahrt Pforzheim-Ost von Karlsruhe kommend zum Brand eines PKW Ford. Die Insassen konnten das Fahrzeug verlassen, das daraufhin ausbrannte. Die Feuerwehr Pforzheim war hier im Einsatz konnte jedoch das Ausbrennen nicht verhindern. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 8000,- Euro. 3 Minuten später kam es auf der Richtungsfahrbahn Karlsruhe kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Ost zu einem Auffahrunfall an dem 3 Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Audi A3 und eine Mrecedes Vito waren beteiligt. 1 Person wurde leicht verletzt. Durch den Unfall und den querstehenden Kastenwagen (Vito) musste die Autobahn bis 18:30 Uhr voll gesperrt werden. Durch die Autobahnmeisterei musste der rechte Fahrstreifen weiter gesperrt werden, da die Fahrbahn mit Öl verunreinigt war. Die Schadenshöhe an den PKW ließ sich bislang nicht beziffern.

