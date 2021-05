Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Täter flüchten nach Einbruchsversuch - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Sonntagabend flüchteten drei mutmaßliche Einbrecher vom Tatort und bauten hierbei noch einen Verkehrsunfall.

Gegen 18:30 Uhr gelangten die Unbekannten unberechtigt auf das Areal einer Firma in der Zeißstraße und machten sich an einem Fahrzeug zu schaffen. Mittels einer Säge versuchten sie offenbar den Katalysator aus dem Fahrzeug zu entfernen. Beim Anblick eines Zeugen ließen die Unbekannten dann von ihrem Vorhaben ab, stiegen in einen blauen Opel ein und flüchteten in Richtung Egenhausen. Hierbei streiften sie den Fiat eines weiteren Zeugen, wodurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Die Personen werden beschrieben als etwa 30-40 Jahre alt und mit osteuropäischem Aussehen.

Die Polizei bittet Zeugen, welchen ein dunkelblauer Opel Astra mit "OG"-Kennzeichen aufgefallen ist, sich an das Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu wenden. Das Fahrzeug müsste darüberhinaus an der rechten hinteren Fahrzeugseite einen Streifschaden aufweisen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell