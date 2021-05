Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist eine 27-Jährige Audi-Fahrerin im Bereich Calw, auf der Bundesstraße 296 unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 27-Jährige gegen 03.00 Uhr die B 296 in Fahrtrichtung Deckenpfronn und fiel den Einsatzkräften durch ihre unsichere Fahrweise auf. Während der Verkehrskontrolle vor Ort zeigte sie sich unkooperativ. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Nach Durchführung einer Blutentnahme musste der Audi-Fahrerin die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt werden. Am Audi wurden auf der rechten Fahrzeugseite frische Unfallschäden festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Michael Wenz, Pressestelle

