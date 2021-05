Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Betrunkener Mann verwüstet Wohnung: Festnahme und verletzte Beamte

Pforzheim (ots)

Ein 30-Jähriger randalierte am Sonntagmorgen zunächst in einer Wohnung in Wiernsheim. Bei der anschließenden Festnahme wurden zwei Polizisten verletzt.

Nachdem der betrunkene Mann gegen 03:15 Uhr zunächst in der Wohnung eines Bekannten in der "Schmale Straße" Möbelstücke demoliert hatte und auch handgreiflich geworden war, verständigte der Wohnungsnehmer die Polizei. Auf Aufforderung verließ der ungewünschte Besucher dann zunächst die Wohnung, kehrte aber wieder zurück und wollte erneut das Wohnhaus betreten. Hierzu stieß er zuerst eine Polizeibeamtin zur Seite. Einen weiteren Polizisten griff er tätlich an, indem er ihn mit beiden Händen wegstieß. Bei der anschließenden Festnahme waren aufgrund der starken Gegenwehr des 30-Jährigen mehrere Polizisten notwendig. Ein Polizeibeamter wurde hierdurch dienstunfähig verletzt, ein weiterer Polizeibeamter trug Prellungen und Schürfwunden davon, konnte aber seinen Dienst fortsetzen. Der betrunkene Mann wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Noch während der Fahrt zum Polizeirevier beleidigte der 30-Jährige die Polizisten fortwährend bis er kurzzeitig im Streifenwagen einschlief. Ein Atemalkoholvortest ergab im Anschluss einen Wert von über zwei Promille. Bis zur Nüchternheit musste der Mann dann den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen sowie eine Rechnung für seine nächtliche Unterkunft.

