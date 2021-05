Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Freudenstadt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und einem Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro kam es am Samstagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße/Porschestraße.

Gegen 17:35 Uhr befuhr eine 26 Jahre alte Daimler Benz Fahrerin die Porschestraße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen Audi Fahrers.

Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell