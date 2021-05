Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pforzheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:55 Uhr ereignete sich folgende Unfallflucht, zu deren Aufklärung die Polizei Zeugen sucht:

Der Geschädigte befuhr mit seinem roten Ford Fiesta die B 10 aus Pforzheim kommend in Richtung Mühlacker, hierbei befand er sich mit seinem Pkw auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Beinahe auf gleicher Höhe des Ford Fiesta befuhr ein schwarzer SUV in derselben Fahrtrichtung die rechte Fahrspur. Kurz bevor die beiden Fahrzeuge die Einmündung zur Kanzlerstraße erreichten die sie bei grün zeigender Ampel passieren wollten, schaltete ein Rettungswagen der in der Kanzlerstraße als Rechtsabbieger an der roten Ampel wartete Blaulicht und Martinhorn ein um zu einem Rettungseinsatz zu fahren. Das Fahrzeug des Rettungsdienstes rollte langsam auf die Einmündung zu, woraufhin der Lenker oder die Lenkerin des schwarzen SUV plötzlich von seinem Fahrstreifen aus nach links auf den Fahrstreifen des roten Ford Fiesta wechselte. Um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu verhindern leitete der Lenker des Ford Fiesta eine Vollbremsung ein und wich mit seinem Fahrzeug nach links aus, wo er mit dem linken Vorderrad gegen den Bordstein der dortigen Verkehrsinsel prallte. Der Ford hob kurz ab und kam letztlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Der schwarze SUV entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen seines unvermittelten Fahrstreifenwechsels zu kümmern.

Durch den Unfall wurde der Ford so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Derzeit wird von einem Sachschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro ausgegangen; die Insassen des Ford Fiesta blieben unverletzt.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum unfallverursachenden schwarzen SUV machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei Pforzheim unter Tel. 07231 / 186-3111 zu melden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell