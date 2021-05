Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim-Pinache - Glut in Feuerschale führt zu Dachstuhlbrand

Wiernsheim-Pinache (ots)

In einer metallenen Feuerschale brannte am Samstagabend in der Talstraße in Wiernsheim-Pinache ein gemütliches Feuer. Die Bewohner der Erdgeschosswohnung des dortigen Mehrfamilienhauses hielten sich am Abend auf ihrer Terrasse auf und hatten die mit Holz befeuerte Schale auf den holzbeplankten Terrassenboden gestellt. Als sie nach Mitternacht zu Bett gingen, war nach momentanem Ermittlungsstand vermutlich noch so viel Glut in der Feuerschale vorhanden, dass es schließlich zum Brandausbruch im Bereich der Terrasse kam. Die Flammen griffen schnell über die Hausfassade auf das Dach und die Dachgeschosswohnung über, die komplett ausbrannte. Auch die beiden darunter liegenden Wohnungen wurden durch die anschließenden Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden dauerten, so stark beeinträchtigt, dass sie nicht mehr bewohnbar waren. Alle Hausbewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Zwei Feuerwehrleute zogen sich im Zuge der Löscharbeiten leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mühlacker hat die Brandsachbearbeitung übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter (07041) 96930 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

