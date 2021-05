Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ersingen - Überschlagener Pkw nach Vorfahrtsverletzung

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße zwischen Bilfingen und Ersingen.

Ermittlungen der zuständigen Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim ergaben, dass eine 18-Jährige Fahrerin eines Toyotas an der St. Antoniuskappelle nach links auf die Landesstraße abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den Peugeot eines 41-Jährigen, der auf der Landesstraße in Richtung Bilfingen fuhr. Es kam zur Kollision beider Pkw, in deren Folge sich der Peugeot überschlug, dabei gegen ein Verkehrszeichen und Gartenzaun stieß und nach ca. 30 Meter in einem Gartengrundstück auf dem Dach zum Liegen kam.

Der Fahrer des Peugeot konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack begeben. Er wurde mittelschwer verletzt stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Verursacherin blieb unverletzt.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand jeweils Totalschaden von insgesamt ca. 27.000 Euro.

Neben einem Rettungs-/ und Notarztwagen befand sich die Feuerwehr Ersingen mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften im Einsatz.

Die Polizei war zeitweise mit vier Streifenwagenbesatzungen für die Unfallaufnahme und Verkehrsmaßnahmen vor Ort.

