POL-Pforzheim: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Altensteig /Lkr. Calw (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Freitag, gegen 17.25 Uhr, auf der Kreisstraße 4379, der Freudenstädter Straße. Ein 20jähriger fuhr mit seinem Motorrad von Altensteig-Walddorf kommend, in Richtung der Kreisstraße 4339. An einer Steigung, vor einer Rechtskurve, überholte er einen Pkw. Beim anschließenden Wiedereinscheren geriet er in der Kurve plötzlich ins Schlingern. Er kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw mit Anhänger. Der Klein-Lkw wurde von einem 58jährigen Mann gelenkt. Der Motorradfahrer erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, daß er noch an Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 32 000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße 4379 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 20.45 Uhr gesperrt.

