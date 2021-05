Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Schwerer Verkehrsunfall: 49-jähriger Fahrradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Neuweiler (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag bei Neuweiler ereignet hat, musste der 49-jährige Fahrer eines Elektrofahrrads mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen waren der 49-Jährige sowie zwei weitere E-Radfahrer gegen 17 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg unterwegs, als der 49-Jährige aus noch ungeklärter Ursache stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Mehr oder weniger zeitgleich kamen auch die beiden Begleiter zu Fall und wurden dabei jeweils leicht verletzt. Ob und in wie fern das Fahrverhalten eines der Fahrradfahrer den Sturz des jeweils anderen verursacht haben könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Klärung der genaueren Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass zumindest zwei der Unfallbeteiligten ohne Einwirkung eines anderen der drei Fahrradfahrer zu Sturz kamen. Der 49-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte mittels Alkoholvortest Werte von jeweils über einem Promille bei den beiden 50- und 19-jährigen Begleitern fest. Ob auch der 49-Jährige alkoholisiert war, wird eine Blutuntersuchung klären. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim dauern an.

