Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Mühlacker (ots)

Ein Unbekannter hat in Mühlacker beim Bahnhof aus dem Bereich des überdachten Fahrradständers am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr ein abgestelltes Damenrad, das mit zwei weiteren Fahrrädern an den Fahrradständer angeschlossen war, entwendet. Der Täter soll sich anschließend auf den Bahnsteig begeben haben und samt Fahrrad mit dem Zug in Richtung Pforzheim gefahren sein.

Bei dem entwendeten Mountainbike handelt es sich um ein Fahrrad der Marke Merida, Typ Juliet, Farbe schwarz.

Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber zum entwendeten Fahrrad werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041 9693-0, zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell