POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mutmaßlich betrunkener Mann nach Unfall schlafend am Steuer seines Autos festgestellt

Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend einen mutmaßlich Betrunkenen nach einem Unfall in Mühlacker schlafend am Steuer seines Autos festgestellt.

Zunächst gingen bei der Polizei gegen 22:30 Uhr zwei Meldungen ein, dass sich eine Person regungslos in einem Fahrzeug befände, welches mitten auf der Pinacher Straße stünde. Kurz darauf sei die Person erwacht und mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto gefahren. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, stand das betreffende Fahrzeug noch in Unfallposition, auf dem Fahrersitz saß die genannte Person und schlief. Nachdem die Beamten den 52-Jährigen geweckt hatten, stellten sie bei ihm starken Alkoholgeruch fest. Anstatt jedoch bei einem Alkoholvortest mitzuwirken, schlief der 52-Jährige während der Kontrolle immer wieder am Steuer sitzend ein. Zur Durchführung einer Blutentnahme brachten die Einsatzkräfte den Mann dann in ein Krankenhaus. Dort wurde er jedoch offenbar zumindest vorübergehend deutlich wacher, verweigerte die Blutentnahme und wehrte sich auch körperlich dagegen. Letztlich mussten ihn die Beamten überwältigen und ihm Handschließen anlegen. Im weiteren Verlauf ließ der 52-Jährige die Blutentnahme schließlich über sich ergehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

