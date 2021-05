Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 32-jährige übersieht Pkw beim Abbiegen

Calw (ots)

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem beide Unfallbeteiligten Fahrzeugführer schwer verletzt wurden, kam es am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße 4325.

Gegen 16:30 Uhr befuhr die 32-jährige mit ihrem VW die Oberreichenbacher Straße und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 4325 nach links in Richtung Altburg abbiegen. Hierbei missachtetet sie, nach bisherigem Stand der Ermittlungen des Polizeirevier Calw, die Vorfahrt des von Altburg kommenden, auf der Kreisstraße 4325 fahrenden Ford eines 50-jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden schwer verletzt in naheliegende Krankenhäuser stationär aufgenommen. Die Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

